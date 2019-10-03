Фура насмерть сбила велосипедиста в Шумилинском районе

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Шумилинском районе фура насмерть сбила 58-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 3 октября около 19.00 вблизи деревни Завязье. Водитель фуры наехал на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части велосипедиста. В результате ДТП 58-летний житель Шумилинского района погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, согласно ПДД ехать на велосипеде нужно по велодорожке, а при ее отсутствии по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для пешеходов. При отсутствии этих элементов дороги или невозможности движения по ним можно ехать по проезжей части в один ряд не далее 1 м от ее правого края.-0-