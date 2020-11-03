Фура опрокинулась в Березовском районе, на трассе ограничено движение

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе из-за опрокинутой фуры ограничено движение транспортных средств, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 13.10 на 131-м км дороги М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, большегрузный автомобиль "Вольво" с полуприцепом под управлением 36-летнего гражданина Казахстана двигался в направлении Минска. Водитель не выбрал безопасную скорость, не учел состояние дороги и не справился с управлением. Фура опрокинулась на проезжую часть.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате происшествия поврежден автомобиль. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС. Движение транспортных средств на этом участке дороги ограничено.-0-