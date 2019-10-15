Фура под Новогрудком врезалась в опору путепровода: водитель погиб

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фура под Новогрудком врезалась в опору путепровода, в результате ДТП погиб водитель, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Авария произошла на автодороге Поречаны-Новогрудок-Несвиж вблизи деревни Селец. "Мужчина 1991 года рождения ехал на автопоезде MAN с полуприцепом в сторону польской границы. В районе развязки нужно было уходить вправо, но по непонятной причине водитель продолжил движение прямо. Машина ударилась об опору путепровода. Водитель погиб на месте. Два пассажира получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает", - сказал Евгений Дудко.

Проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.-0-