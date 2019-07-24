Фура под управлением белоруса насмерть сбила двух дорожных рабочих в Польше

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дальнобойщик на фуре MAN насмерть сбил двух дорожных рабочих в Польше под Сувалками, сообщает местный телеканал
ДТП произошло сегодня в 11.30 по местному времени. Автомобиль "Форд Транзит" компании, которая занималась ремонтными работами на дороге, был припаркован на правой обочине дороги, когда в него врезалась фура. Двое рабочих 33 и 35 лет погибли на месте.
Местная полиция подчеркивает, что белорусский водитель был трезв. Причины аварии установит проверка.
После ДТП трасса была заблокирована - трафик перенаправили по объездному маршруту.-0-
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