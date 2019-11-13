Фура протаранила легковушку под Лидой

Фото из VK-аккаунта УГАИ УВД Гродненского облисполкома
13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой водитель большегруза из-за несоблюдения дистанции протаранил легковушку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 12 ноября вблизи деревни Минойты Лидского района. МАЗ с полуприцепом ехал по трассе М11 со стороны Лиды. Двигавшийся впереди грузовика легковой "Мицубиси" начал поворачивать налево. Водитель МАЗа при этом неправильно выбрал безопасную дистанцию. Он попытался остановить грузовик, а потом, чтобы избежать столкновения, стал уходить на встречку. Грузовик ударил легковушку слева.
Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома
"В результате ДТП 21-летний водитель легкового авто был доставлен в больницу", - рассказали в ГАИ региона.
По факту ДТП проводится проверка.-0-