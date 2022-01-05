Фура протаранила погрузчик на трассе М6 под Скиделем

5 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Скиделем на трассе М6 фура протаранила погрузчик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла ранним утром 5 января. Погрузчик двигался в правой полосе трассы М6 Минск - Гродно. В какой-то момент в него врезалась ехавшая в попутном направлении фура. "Трактор от удара опрокинулся на правую сторону. В результате ДТП пострадал 40-летний водитель погрузчика. У мужчины диагностированы серьезные травмы головы, он госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП выясняются.-0-