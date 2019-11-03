Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебск
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фура сбила насмерть пешехода на трассе М1 под Оршей, личность погибшего не установлена. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 2 ноября около 19.00 на 577-м км трассы М1 вблизи деревни Высокое Оршанского района. "Водитель 1983 года рождения ехал за рулем грузового DAF и сбил внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода. Его личность не установлена", - рассказали в ГАИ.
В результате мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что при движении по краю дороги в темноте пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом.-0-