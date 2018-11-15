Фура сбила насмерть велосипедиста в Могилевском районе

15 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Грузовик сбил насмерть велосипедиста в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
ДТП произошло 14 ноября в 13.30 на автодороге Селец - Присно - Мосток - Дрибин - Горки. В деревне Грибаны Могилевского района 27-летний водитель на грузовом автомобиле "Вольво" наехал на 59-летнего жителя деревни Круги, ехавшего на велосипеде в попутном направлении. По предварительной информации, велосипедист внезапно выехал на проезжую часть непосредственно перед фурой.
Проводится проверка. Согласно правилам дорожного движения велосипедисту запрещено ехать по дороге в условиях снегопада и гололедицы.-0-
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