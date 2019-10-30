Фура сбила насмерть велосипедистку в Щучинском районе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе на трассе Минск - Гродно грузовик сбил насмерть велосипедистку. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Смертельная авария произошла сегодня днем на 214-м км трассы М6. "Житель Кореличского района 1992 года рождения на автомобиле MAN с полуприцепом перевозил кукурузу из Гродно в Лиду. 70-летняя женщина пересекала проезжую часть слева направо на велосипеде. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, сигналил, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм гражданка скончалась на месте ДТП", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Установлено, что водитель автомобиля был трезв.

МВД напоминает: ехать на велосипеде нужно по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При этом нельзя создавать препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним велосипедисты могут ехать по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края.-0-