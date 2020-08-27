Фура сбила пешехода в Лепельском районе

27 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лепельском районе под колесами фуры погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 27 августа около 04.00 на 145-м км автодороги М3 Минск-Витебск. Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем марки DAF, сбил двигавшегося по краю проезжей части 47-летнего пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

УВД напоминает водителям о необходимости более внимательно выбирать скорость движения, учитывать погодные условия и конкретную ситуацию на дороге. Также важно соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения, воздержаться от необдуманных маневров, ведь все это может привести к потере контроля над автомобилем. Благоразумие и осторожность следует проявлять на дороге и пешеходам.-0-