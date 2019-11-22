Фура сбила пешехода в Пружанском районе

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе пешеход погиб под колесами грузового автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Трагедия произошла 21 ноября около 21.00 недалеко от агрогородка Кобыловка. По предварительной информации, большегрузный автомобиль Volvo FH с полуприцепом под управлением 34-летнего водителя двигался по автодороге Р85 Слоним - Высокое. На 66-м км водитель наехал на 53-летнего жителя деревни Смоляница, который перемещался по проезжей части навстречу автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Еще одно смертельное ДТП случилось в тот же день в Ляховичском районе около 17.40. По предварительным данным, 22-летний водитель двигался на автомобиле Audi 80 по автодороге Р4 Барановичи - Ляховичи. Вблизи деревни Дарево-Чиж легковушка наехала на 62-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на обозначенном перекрестке. Женщина погибла на месте аварии.

В обоих случаях пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами. Правовую оценку действиям водителей даст следствие.-0-