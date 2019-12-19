Фура столкнулась с легковушкой и въехала в ограждение на МКАД

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внешнем кольце МКАД произошла авария, движение затруднено в районе между пересечений с улицами Ваупшасова и Скорины. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте во избежание затора, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель фуры двигался во второй полосе МКАД со стороны ул.Ваупшасова в направлении ул.Скорины. "Он столкнулся с легковушкой "Рено", которая ехала в крайней левой полосе в попутном направлении. После столкновения водитель большегруза въехал в разделительное ограждение", - рассказали в ГАИ.

Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Выясняются причины аварии.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать указанную информацию при выборе маршрута.-0-