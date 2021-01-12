Фура, уходя от столкновения с трактором, оказалась в кювете

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе большегруз, уходя от столкновения с трактором, оказался в кювете - лишь по счастливой случайности никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожная авария произошла сегодня в 10.20 на 31-м км дороги Р17 Брест - граница Украины - Олтуш. По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля "Скания" в составе с полуприцепом обгонял идущий попутно трактор-погрузчик. В этот момент 68-летний тракторист начал маневр поворота налево. Уходя от столкновения, водитель большегруза потерял контроль над управлением автомобиля и съехал в кювет.

В связи с нестабильными погодными условиями Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, особенно на перекрестках и пешеходных переходах. Следует выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и перестроений, заранее прогнозировать дорожную обстановку.-0-