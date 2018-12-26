Фура врезалась в осветительную мачту на пр.Независимости в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 6.40 в Минске водитель грузового автомобиля Daf врезался в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло на проспекте Независимости, фура ехала в сторону улицы Рогачевской, когда врезалась в осветительную мачту. "Водитель доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий необходимо выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров и торможений.-0-