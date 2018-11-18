Фуру с 22 т металла без документов остановили в Ветковском районе

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители пресекли незаконную перевозку 22 т лома черного металла, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Большегрузную машину для проверки документов остановили на дороге Ветка - Чечерск - Ямное сотрудники отдела ГАИ Ветковского РОВД совместно с коллегами из уголовного розыска и таможни. "Был остановлен автомобиль DAF с полуприцепом. За рулем находился 33-летний житель Могилевской области. Он без сопроводительных документов перевозил лом черного металла весом 22 т", - рассказали в ГАИ.
Автомобиль вместе с грузом задержан. По данному факту проводится проверка.-0-
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