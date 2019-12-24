Фуру с контрафактным спиртом на Br120 тыс. остановили под Барановичами

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе правоохранители остановили фуру с 6 тыс. л спиртосодержащей жидкости, груз изъяли. Водитель заявил, что все спиртное предназначается для его личного пользования, сообщили БЕЛТА в МВД.

Вблизи деревни Павлиново Барановичского района сотрудники милиции остановили грузовую автомашину DAF под управлением 26-летнего водителя. "В прицепе автомобиля обнаружено 1,2 тыс. пластиковых емкостей объемом по 5 л каждая со спиртосодержащей жидкостью производства РФ без соответствующих документов. Водитель уверял, что груз общим объемом в 6 тыс. л предназначался для его личного пользования", - рассказали в МВД.

"В настоящее время спиртосодержащая жидкость общей стоимостью около Br120 тыс. изъята. Назначено проведение экспертизы", - проинформировали в ведомстве.

По результатам исследования в отношении водителя будет принято решение о составлении протокола об административном правонарушении по ч.3 ст.12.27 КоАП. Эта статья предусматривает штраф в размере от 10 до 100 базовых величин (1 БВ - Br25,5) с конфискацией спиртосодержащей жидкости, превышающей количество, допустимое для перемещения или хранения.

По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД, в этом году из незаконного оборота изъято более 16 тыс. л фальсифицированного и контрафактного алкоголя, а также 104 тыс. л спирта. Крупнейшее задержание в этом году было в мае, когда оперативники УВД Гродненского облисполкома и ГУВД Мингорисполкома из незаконного оборота изъяли свыше 20 тыс. л этилового спирта.

Преимущественно нелегальное спиртное ввозится в страну с восточного направления. Этому способствует достаточно развитая в России сеть распространения дешевой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Однако в поле зрения оперативников попадают не только транспортные сети приграничных районов, но и транзитные автодороги международного значения. Наибольшая активность бутлегеров отмечается в преддверии новогодних и рождественских праздников.-0-