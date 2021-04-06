Фуру с металлоломом на сумму свыше Br16 тыс. задержали под Оршей

6 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе задержали нелегальный груз металлолома на сумму более Br16 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Днем 5 апреля сотрудники ГАИ в деревне Юрцево остановили фуру под управлением 35-летнего жителя Минска. Во время осмотра авто инспекторы обнаружили груз лома черного металла. Предъявить сопроводительные документы на перевозимое водитель не смог.

В отношении минчанина сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями составили протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.13.1 КоАП (нарушение порядка вывоза из Беларуси лома черных и цветных металлов). Металл изъят. Также выясняется, откуда мужчина взял груз.-0-