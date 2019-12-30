Футболистам шести команд передавались деньги за договорные матчи - СК

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование дела об организации договорных матчей. Такая информация размещена на Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

Установлены 28 эпизодов противоправной деятельности: 16 подкупов участников профессиональных соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило, связанных со ставками на заранее определенный результат.

"Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд "Нафтан", "Лида", "Орша", "Химик", "Неман-Агро", "Гомель" за обеспечение заранее оговоренных результатов ряда матчей. Кроме того, лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, инкриминирована передача денег волейболистам команды "Коммунальник-Могилев" за обеспечение необходимого результата одного из матчей чемпионата Беларуси по волейболу", - рассказали в СК.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, в ближайшее время материалы будут переданы прокурору. В адрес Белорусской федерации футбола подготовлено представление с указанием обстоятельств совершения противоправных действий, перечня обвиняемых, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Как сообщалось, в марте МВД информировало о том, что международная преступная группа организовывала "договорняки" в различных видах спорта. В основном речь шла о поединках в чемпионате и кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах. Факты организации договорных матчей вскрыли сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Первые задержания и аресты злоумышленников начались зимой 2019-го. После этого правоохранители продолжили устанавливать идентичные факты противоправной деятельности иных членов синдиката. Спортсменам-инструкторам было предложено добровольно обратиться в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах взамен на освобождение от уголовной ответственности или ее смягчение. К марту уже 13 человек предоставили соответствующие сведения. Это позволило не применять к ним меры процессуального принуждения.

Тогда были возбуждены четыре уголовных дела за подкуп участников профессиональных соревнований. В МВД сообщали, что задокументировано более 10 аналогичных преступных эпизодов, материалы по которым уже направлены в Следственный комитет для их правовой квалификации.

ГУБОПиК МВД сотрудничает с отечественными федерациями футбола и волейбола. Правоохранителями налажено тесное взаимодействие и с международным агентством по выявлению и расследованию договорных матчей - Federbet. Совместная работа является дополнительным подспорьем в противодействии договорным матчам в спорте.-0-