11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Футбольного фаната задержали за участие в прошлогодних беспорядках в Мозыре. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
На 20-летнего жителя райцентра вышел гомельский областной ГУБОПиК. "В августе прошлого года молодой человек вместе с другими радикально настроенными жителями города, включая футбольных фанатов, забросал камнями милицейские автомобили", - рассказала пресс-секретарь МВД.
Задержанного признали подозреваемым по уголовному делу о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.
Ольга Чемоданова добавила, что фигурант не работает, пользуется деструктивными Telegram-ресурсами и является участником праворадикальной околофутбольной фанатской группировки "Богатыри".-0-