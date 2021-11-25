Футбольные фанаты из Солигорска задержаны за участие в прошлогодних беспорядках

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За участие в прошлогодних беспорядках задержаны футбольные фанаты из Солигорска, сообщили БЕЛТА в МВД. "Оперативники ГУБОПиК МВД по Минской области выявили трех жителей Солигорска в возрасте от 23 до 25 лет, которые в ночь на 10 августа 2020 года принимали участие в массовых беспорядках в парке Четырех стихий райцентра. Установлено, что молодые люди оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции: бросали в них камни, бутылки и стулья", - рассказали в ведомстве. Задержанные состоят в праворадикальной группировке футбольных фанатов. Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотических средств. В настоящее время все трое признаны подозреваемыми по возбужденному ранее уголовному делу по факту организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участие в них, а также за насилие в отношении милиционеров.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!