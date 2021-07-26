Футбольный фанат из Гомеля оклеветал Президента

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26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан футбольный фанат, оклеветавший Президента. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА. На прошлой неделе сотрудники гомельского управления вычислили 22-летнего жителя областного центра, который в интернете оклеветал главу государства. "Через свой аккаунт в соцсети он распространил листовку с изображением Президента и несоответствующими действительности сведениями о нем", - уточняется в сообщении. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за клевету в отношении Президента Республики Беларусь. Известно, что фигурант представляет ультралевое футбольно-фанатское движение Гомеля и пользуется деструктивными Telegram-каналами. ГУБОПиК МВД продолжает работу по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в республике. Правоохранители выявляют лиц, которые угрожают насилием представителям власти, распространяют о них клеветнические сведения и оскорбляют.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!