Футбольный фанат из Речицы задержан за организацию беспорядков

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За организацию беспорядков задержан футбольный фанат из Речицы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники гомельского управления ГУБОПиК МВД вышли на 29-летнего лидера околофутбольной группировки из Речицы, активного участника протестов. Молодой человек - сторонник неонацистской идеологии, его установили в ходе мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в Беларуси", - рассказали в МВД.

В августе прошлого года житель райцентра во время несанкционированных массовых мероприятий в Речице и Гомеле организовал групповые беспорядки, сопряженные с неповиновением милиционерам.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

Фигурант задержан и содержится в ИВС. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство.-0-