ГАИ ищет очевидцев аварии на МКАД с пострадавшим пешеходом

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с пострадавшим пешеходом, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

7 ноября около 20.00 водитель автомобиля "Крайслер Крузер" двигался по МКАД со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Шаранговича во второй полосе движения. В районе съезда на деревню Ярково он сбил человека, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате пешеход получил телесные повреждения, которые могут быть отнесены к категории тяжких.

Очевидцев ДТП либо граждан, располагающих какими-либо сведениями о произошедшем, просят обращаться в ГАИ ГУВД Мингорисполкома (пр. Дзержинского, 3) или звонить по телефонам: 8(017) 239-60-19, 8(017) 239-60-18 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-