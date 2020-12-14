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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет очевидцев ДТП на перекрестке улиц Могилевской и Толстого в Минске, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Происшествие случилось 28 ноября около 17.10. Автомобиль "Пежо 3008", двигавшийся по улице Толстого со стороны улицы Суражской в направлении Могилевской, столкнулся с машиной "Дэу Ланос", водитель которой ехал по Могилевской со стороны улицы Жуковского в направлении улицы Чкалова.
Очевидцев и тех, кто располагает информацией об аварии, просят позвонить по телефонам (8017) 356-02-40 (ОДС Октябрьского РУВД Минска) или (8044) 799-08-55 (отдел ГАИ Октябрьского РУВД Минска). Конфиденциальность гарантируется.-0-