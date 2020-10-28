ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешеходов в Минске

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет очевидцев наезда на двух пешеходов в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел 2 октября около 11.40. "Водитель автомобиля "Лексус" двигался по пр.Машерова со стороны ул.Богдановича в направлении ул.Красной. На перекрестке пр.Машерова - ул.Куйбышева он выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на двух пешеходов, стоящих на тротуаре", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП один мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, второй с травмами был госпитализирован.

ГАИ просит очевидцев ДТП либо тех, кто располагает какими-либо сведениями, обращаться в отдел ГАИ Центрального РУВД Минска по адресу ул.Орловская, 58/1 или звонить по телефонам: 8 (017) 288-02-02, 8 (029) 377-72-70.-0-