ГАИ ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом по ул. Интернациональной в Минске

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"3 августа около 4.50 вблизи дома №36 по ул. Интернациональной в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МАЗ и пешехода, в результате которого погиб пешеход", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет информацией, обратиться в УСК по городу Минску (ул. Первомайская, 7) или по телефону (8017) 389-55-55.-0-