15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, произошедшего 15 сентября около 12.30. Водитель автомобиля MAЗ, двигаясь задним ходом по выезду из дворовой территории домов №62 и 64 по ул.Кижеватова, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в ГУВД.

ГАИ просит очевидцев ДТП, а также тех, кто располагает какими-либо сведениями, обращаться в управление следственного комитета по Минску по адресу ул.Первомайская, 7 или звонить по телефонам 8 (017) 389-55-55, 8 (017) 389-56-56.-0-