ГАИ ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

2 января около 00.55 водитель автомобиля "ВАЗ 21703" темно-бордового цвета двигался по пр. Жукова со стороны пр. Пушкина в направлении ул. Глаголева. Проезжая вблизи дома №1 по ул. Пономаренко, он совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести, от которых позднее скончался в медучреждении.

"Если вы стали очевидцем данного ДТП, либо располагаете какими-либо сведениями, обращайтесь в СУ УСК Беларуси по Минску по адресу: ул. Первомайская, 7 или звоните по телефонам (017) 389-55-55, (017) 389-56-56. Конфиденциальность гарантируется", - отметили в ГАИ.-0-