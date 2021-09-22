22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

26 августа около 3.52 водитель, управляя транспортным средством "Рено Лагуна", двигался по улице Притыцкого со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Жудро. Проезжая вблизи дома №40, он совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, от которых он скончался спустя несколько дней в учреждении здравоохранения.

Если вы стали очевидцем данного ДТП либо располагаете какими-либо сведениями о произошедшем, просят обращаться в отдел ГАИ Фрунзенского РУВД Минска или звонить по телефонам: 8 (017) 239-38-32 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-