29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"14 октября около 18.45 водитель 1972 года рождения двигался на автомобиле "Опель Зафира" в направлении города Микашевичи. На 21 км автодороги Р23 Минск - Микашевичи вблизи агрогородка Самохваловичи Минского района рядом с придорожным кафе "Фиеста" он совершил наезд на пешехода 1974 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги справа налево. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 229-04-44 либо на телефонную линию 102.-0-