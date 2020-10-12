ГАИ ищет очевидцев ДТП с погибшим в Бобруйском районе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в Бобруйском районе, сообщили БЕЛТА в ОАиП ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

10 октября, с 19.15 до 19.30, вблизи деревни Бабино-1 Бобруйского района (160-й км автодороги Минск - Гомель) совершен наезд на 49-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался на месте ДТП. Предположительно установлено, что наехал автомобиль Peugeot 806 или Citroen Evasion зеленого цвета.

ГАИ просит очевидцев или граждан, располагающих какими-либо сведениями о случившемся, а также владеющих информацией о данных марках автомобилей с повреждением передней части, незамедлительно обратиться в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам 63-44-44 или 102 (звонок бесплатный для всех мобильных операторов).-0-