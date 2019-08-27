ГАИ ищет очевидцев наезда на байкера в Минске

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло на ул.Немига 19 августа, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В тот день около 11.35 неустановленный водитель, управляя пассажирским микроавтобусом "Фольксваген Крафтер" темного цвета, двигался со стороны ул.Городской Вал в направлении ул.М.Богдановича и вблизи дома №3 по ул.Немига сбил ехавший в попутном направлении мотоцикл Harley-Davidson. В результате столкновения байкер упал, а мотоцикл по инерции отнесло в металлическое ограждение.

Водитель микроавтобуса вышел из автомобиля, оценил обстановку, после чего покинул место ДТП.

ГАИ просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, позвонить по телефонам: (8017) 239-30-14, (8029) 115-48-76 (отдел дознания), (8017) 222-17-17 (дежурная часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома).-0-