ГАИ ищет очевидцев столкновения легковушки и троллейбуса в Минске

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 21 апреля 2021 года около 21.15. На регулируемом перекрестке ул.Севастопольская - ул.Кнорина автомобиль "Опель Астра", регистрационный знак 1IP(T)5369, который двигался по ул.Севастопольской со стороны ул.Кутузова в направлении Логойского тракта, столкнулся с троллейбусом "АКСМ-321", двигавшимся по ул.Кнорина со стороны ул.Волгоградской в направлении ул.Калиновского. В результате троллейбус выехал за пределы проезжей части, где наехал на транспортный светофор, конструкцию остановочного пункта и заборное ограждение.

Водители обоих транспортных средств и пассажиры получили различные телесные повреждения.

Очевидцев, а также граждан, располагающих какими-либо сведениями, просят обратиться в УСК по Минску по телефону 8 (017) 389-55-55.-0-