Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 8 июня 2021
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:20 Под Борисовом задержаны четверо сбытчиков психотропов Происшествия
13:19 Лукашенко ориентирует НОК на популяризацию спорта в Беларуси Президент
13:14 Слуцкий район стал лучшим в областном марафоне #километры_без_табака Регионы
13:12 ГАИ ищет очевидцев столкновения легковушки и троллейбуса в Минске Происшествия
13:11 Минчанин задержан за оскорбление военнослужащего внутренних войск Происшествия
13:09 ФОТОФАКТ: Новогрудский район - один из лидеров в Беларуси по развитию зеленой экономики Регионы
13:03 В Барановичском районе сельчанин во время полевых работ нашел гранату Происшествия
12:51 НАТО ищет поводы для усиления позиций в Восточной Европе - эксперт Политика
12:50 Беларусь дорожит и гордится своими отношениями с Китаем - Кочанова Общество
12:43 В Молодечненском районе погиб годовалый ребенок - СК проводит проверку Происшествия
12:29 Головченко вручил премии правительства за достижения в области качества Общество
12:29 Беларусь и Китай выстраивают отношения на основе взаимного доверия и уважения - Андрейченко Политика
12:28 Белорусские легкоатлеты выиграли три медали на международном турнире в Чехии Спорт
12:28 Гол Павла Седько признан лучшим в чемпионате Беларуси по футболу в мае Спорт
12:14 Клубничный сезон начался в Брестской области Регионы
12:09 ФОТОФАКТ: Туры на воздушных шарах в Каппадокии Калейдоскоп
12:08 Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников в Евролиге и квалификации ЧМ Спорт
12:03 Новым генеральным директором ХК "Динамо-Минск" стал Сергей Сушко Спорт
12:03 Перспективы сотрудничества Беларуси и Албании обсудят на онлайн-встрече 10 июня Экономика
11:56 Исаченко: диалог между регионами Беларуси и России - залог успешного развития и стабильности Экономика
11:56 Неустойчивая теплая погода с дождями и грозами вносит коррективы в летний отдых - Белгидромет Общество
11:43 Штурм Капитолия стал логичным этапом раскола общественного мнения в США - Билл Клинтон В мире
11:42 БТР отечественного производства будет впервые представлен на выставке MILEX-2021 Общество
11:41 Замминистра юстиции пояснила, как будет работать институт замены наказания Общество
11:38 Минский ОСВОД назвал самые опасные места для купания в Минске и районе Общество
11:32 Генеральный консул Беларуси в Дубае вручил консульский патент представителю МИД ОАЭ Политика
11:26 Оценят скорость и качество: лучшего косца определят на празднике сенокоса в Ивьевском районе Регионы
11:25 В Минске из-за ДТП временно остановлено трамвайное движение на участке ул.Долгобродской Регионы
11:24 Задержан житель Витебска, оскорбивший в сети милиционера Происшествия
11:24 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 июня из-за гроз Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
08 июня 2021, 13:12

ГАИ ищет очевидцев столкновения легковушки и троллейбуса в Минске

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 21 апреля 2021 года около 21.15. На регулируемом перекрестке ул.Севастопольская - ул.Кнорина автомобиль "Опель Астра", регистрационный знак 1IP(T)5369, который двигался по ул.Севастопольской со стороны ул.Кутузова в направлении Логойского тракта, столкнулся с троллейбусом "АКСМ-321", двигавшимся по ул.Кнорина со стороны ул.Волгоградской в направлении ул.Калиновского. В результате троллейбус выехал за пределы проезжей части, где наехал на транспортный светофор, конструкцию остановочного пункта и заборное ограждение.

Водители обоих транспортных средств и пассажиры получили различные телесные повреждения.

Очевидцев, а также граждан, располагающих какими-либо сведениями, просят обратиться в УСК по Минску по телефону 8 (017) 389-55-55.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП Минск
Новости рубрики Происшествия
Под Борисовом задержаны четверо сбытчиков психотропов
Фото из архива Минчанин задержан за оскорбление военнослужащего внутренних войск
Фото УВД Брестского облисполкома В Барановичском районе сельчанин во время полевых работ нашел гранату
Фото из архива В Молодечненском районе погиб годовалый ребенок - СК проводит проверку
Фото из архива Задержан житель Витебска, оскорбивший в сети милиционера
Фото из архива СК устанавливает обстоятельства гибели ребенка в Гомельском районе
Главное
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Головченко вручил премии правительства за достижения в области качества
Беларусь дорожит и гордится своими отношениями с Китаем - Кочанова
Исаченко: диалог между регионами Беларуси и России - залог успешного развития и стабильности
Топ-новости
Лукашенко: мы должны стрелковое оружие производить у себя
КГК: за выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность
БТР отечественного производства будет впервые представлен на выставке MILEX-2021
Люди, события и традиции - все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства
Беларусь и Китай выстраивают отношения на основе взаимного доверия и уважения - Андрейченко
Белорусские легкоатлеты выиграли три медали на международном турнире в Чехии
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 июня из-за гроз
Данилович о Дне народного единства: осенью 1939 года совершился акт исторической справедливости
Замминистра юстиции пояснила, как будет работать институт замены наказания
Ипатов: совершенствование уголовного законодательства важно для государства и общества
Новым генеральным директором ХК "Динамо-Минск" стал Сергей Сушко
СК: во избежание несчастных случаев на каникулах нужно следить за детьми
Италия начала покупать белорусскую кожевенную продукцию на БУТБ
Минэнерго предлагает обсудить вопросы строительства распределительных электросетей
Минский ОСВОД назвал самые опасные места для купания в Минске и районе
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.