ГАИ ищет свидетелей ДТП с наездом на пешехода в Минской области

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет свидетелей и видео ДТП с наездом на пешехода в Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел 17 мая около 00.17. Водитель, двигаясь на автомобиле Kia Sorento на 10-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи со стороны Слуцка в направлении Минска, совершил наезд на пешехода. Он находился на проезжей части в крайней правой полосе и пытался остановить попутные транспортные средства. В результате ДТП пешеход 1988 года рождения госпитализирован.
Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 663-44-90, 8 (029) 277-88-13 либо 229-06-26 (27).-0-