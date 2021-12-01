ГАИ ищет свидетелей смертельной аварии на ул.Кедышко в Минске

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет свидетелей ДТП с погибшим пешеходом. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.
"Вечером 30 ноября текущего года 39-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, двигался по ул. Кедышко в Минске. Проезжая вблизи дома №28 он совершил наезд на 51-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.
По данному факту проводится проверка. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просим обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8-017) 389-55-55 и (8-033) 333-67-19.
"В связи с изменением погодных условий следователи рекомендует водителям быть предельно внимательными. Соблюдайте дистанцию и избегайте резких маневров. Также напоминаем, что с 1 декабря на автомобиле должна быть установлена зимняя резина", - сказали в УСК.-0-