ГАИ ищет знакомых сбитого мужчины на переходе в Витебске

30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет родственников или знакомых мужчины, которого сбили на регулируемом пешеходном переходе в Витебске, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 30 июля около часа дня на проспекте Черняховского. По предварительной информации, водитель сбил мужчину, который переходил дорогу на разрешающий для пешеходов сигнал светофора. Пешеход получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение больницы.

У мужчины при себе не было документов, а сам не способен ничего рассказать правоохранителям. На вид мужчине 45-50 лет, рост 175-180 см. На нем были серая кофта и синие джинсы.

Госавтоинспекция Витебска просит людей, которые могут что-либо знать о пострадавшем, обратиться по телефонам: 8(029) 721-44-44, 8(029) 621-44-44 или 8(0212) 258-44-44.-0-