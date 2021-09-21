ГАИ Минска ищет свидетелей смертельного столкновения легковушки и фуры

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 3 сентября, около 21.50. Водитель автомобиля "Киа Рио" ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении проспекта Победителей. Вблизи 44-го км МКАД он не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся впереди автопоездом KАМАЗ.

Водитель "Киа Рио" от травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, обратиться в управление Следственного комитета по Минску (ул.Первомайская, 7) или по телефону (8017) 389-55-55.-0-