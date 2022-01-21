ГАИ Минска нашла водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция нашла водителя, который наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Инспекторы отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ ГУВД Мингорисполкома установили виновника дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 20 января около 9.00 на улице Заславской. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину и скрылся с места происшествия", - рассказали в Госавтоинспекции.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность водителя иномарки. Им оказался мужчина 1959 года рождения. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили на освидетельствование, при проведении которого в его организме выявлено 2,69 промилле алкоголя.

"Виновник ДТП отрицает правонарушение, однако имеются доказательства его причастности к этой дорожной аварии", - подчеркнули в ГАИ.-0-