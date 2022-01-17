ГАИ Минска разыскивает очевидцев наезда легковушки на мальчика

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекторы ищут очевидцев ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

16 декабря 2021 года около 14.20 на пересечении ул.Матусевича с ул. Д. Сердича произошла авария с участием автомобиля "Хендай" под управлением женщины. Водитель двигалась по ул.Матусевича со стороны ул.Жудро в направлении пр.Пушкина. На регулируемом пешеходном переходе она сбила мальчика 2010 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля.

"Если вы стали очевидцем ДТП либо располагаете какими-либо сведениями о произошедшем, просим сообщить в ОГАИ Фрунзенского района РУВД Минска (ул. Д. Сердича, 12), звонить по телефонам 8 (017) 239-38-32 либо 102. Конфиденциальность гарантируется", - отметили в ведомстве.-0-