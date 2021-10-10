ГАИ Минска за сутки задержала 250 пешеходов-нарушителей

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за прошедшие сутки за нарушения ПДД задержаны 250 пешеходов, из них 30 находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, более 60 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением ПДД пешеходами. Дополнительные наряды ДПС дежурят на аварийно опасных участках дорог и у пешеходных переходов. Мероприятия ориентированы на предотвращение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.

"Двигаться по обочине пешеходам разрешается навстречу транспортному потоку и только там, где нет тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, а переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось, - в очередной раз напомнили в ГАИ. - В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Это особенно важно при сложных погодных условиях, когда видимость дороги сокращается в несколько раз".

За нарушение правил пешеходам грозит штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (1 БВ - Br29). Если при этом нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, штраф возрастает до 5 базовых величин.-0-