15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска за выходные выявила 1,5 тыс. нарушений ПДД пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В рамках проведения профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили свыше 1500 нарушений ПДД пешеходами, из них 162 задержаны в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности привлечены более 400 водителей, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам", - рассказали в ГАИ.
Помимо этого, в минувшие выходные за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 20 водителей, 78 - оштрафованы за превышение скорости.
Сотрудники ГАИ пресекли 74 факта управления транспортными средствами бесправниками.
ДТП с пострадавшими не зарегистрированы.-0-