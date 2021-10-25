ГАИ Минска за выходные выявила более 200 нарушений ПДД пешеходами

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 200 нарушений ПДД пешеходами выявили сотрудники столичной Госавтоинспекции за минувшие выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Минске проходили специальные мероприятия, ориентированные на предотвращение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. Так, инспекторами ГАИ выявлено 239 фактов нарушений ПДД пешеходами, а также 27 нетрезвых пешеходов. К ответственности привлечены 104 водителя, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения.

Помимо этого, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 24 водителя, 126 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 46 фактов управления транспортными средствами бесправниками.

За прошедшие двое суток зарегистрировано 108 ДТП, в которых один человек получил травмы.-0-