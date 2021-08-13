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13 августа 2021, 17:04

ГАИ Минска задержала иностранца с поддельным водительским удостоверением

Фото из архива
Фото из архива
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан иностранец, который ездил по поддельному водительскому удостоверению. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В начале июля на ул.Филимонова правоохранители остановили автомобиль "Фольксваген" для проверки документов. За рулем легковушки находился 25-летний иностранный гражданин. При проверке документов у сотрудников ГАИ вызвала подозрение подлинность водительского удостоверения и мужчину попросили проехать в Партизанское РУВД столицы для дальнейшего разбирательства. При опросе мужчина пояснил, что права он приобрел в интернете за $100.

Изъятые водительские документы были направлены в управление ГКСЭ по городу Минску, где эксперты дали заключение о признаках подделки документов.

Следователи дали правовую оценку действиям иностранного гражданина и возбудили уголовное дело за подделку документов.-0-
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