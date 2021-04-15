ГАИ Минской области усилит контроль за водителями автопоездов

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области усилит контроль за водителями автопоездов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На текущей неделе в Минской области произошло второе ДТП с пьяным дальнобойщиком. Так, на 25-м км автомобильной дороги Р63 Борисов - Вилейка - Ошмяны 39-летний водитель автопоезда в составе тягача "Вольво" с полуприцепом "Крона" не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. Грузовик получил механические повреждения. Результат освидетельствования - 2,68 промилле", - рассказали в УВД.

Водителю грозит штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет.

Госавтоинспекция Минской области в ближайшие дни проведет ряд профилактических мероприятий, таких как контроль при выпуске на линию грузоперевозчиков и рейды на дорогах по проверке физического состояния водителей автопоездов.-0-