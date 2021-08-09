9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области выявила свыше 1,3 тыс. нарушений ПДД за прошедшие выходные, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"За минувшие выходные ГАИ было выявлено свыше 1,3 тыс. нарушений со стороны участников дорожного движения. За указанный период задержано 36 нетрезвых водителей, пятеро из которых - по сообщениям граждан. Пресечено 74 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, 141 пешеход привлечен к административной ответственности (практически каждый третий из них находился в нетрезвом состоянии), 55 пешеходов не было обозначено световозвращающими элементами. Кроме того, в результате семи дорожно-транспортных происшествий 9 человек получили травмы различной степени тяжести ", - уточнили в ведомстве.

За указанный период на территории Минской области зарегистрировано 94 ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

"Так, 8 августа около 15.00 на 18-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск в Минском районе 21-летний водитель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Bora в направлении столицы, по предварительной версии, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Geely Emgrand, 28-летняя водитель которого остановилась, чтобы пропустить пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. В аварии пострадал сам водитель немецкой иномарки и двое его пассажирок 75 и 24 лет", - рассказали в УВД.

В тот же день около 20.00 на 19-м км автодороги Р-1 на территории Дзержинского района 24-летний водитель, двигаясь на автомобиле Chevrolet, при возникновении препятствия в виде остановившихся автомобилей не успела среагировать и наехала на автомобиль BMW. "В результате чего водитель BMW наехал на Kia, водитель которого, в свою очередь, - на авто Lancia, а последний - на Mercedes. Пострадала 25-летняя пассажирка Chevrolet - с травмой руки девушка доставлена в больницу. Автомобили получили механические повреждения", - добавили в ведомстве.

По данным фактам ДТП проводятся проверки.

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение ПДД. "При движении необходимо проявлять максимум внимания и не отвлекаться. С учетом погодных и дорожных условий выбирать безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего автотранспорта. Берегите себя и своих пассажиров", - отметили в ГАИ.-0-