ГАИ Минской области за минувшие выходные выявила 70 бесправников

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области сотрудники ГАИ за выходные дни пресекли 70 фактов управления транспортными средствами людьми, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

За минувшие выходные выявлено 1466 правонарушений со стороны участников дорожного движения, из них задержано 44 нетрезвых водителя, 8 из которых - по сообщениям граждан. Более 60 пешеходов изъято с проезжей части, 16 из которых находились в нетрезвом состоянии.

В выходные дни на улично-дорожной сети Минской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб на месте ДТП и один получил телесные повреждения. Всего оформлено 90 ДТП без пострадавших с материальным ущербом.

Так, 5 июня около 15.30 на 18-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск вблизи деревни Ходаково Минского района 39-летний минчанин, управляя автомобилем "Хундай Акцент", неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 58-летний пассажир получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.

"Уважаемые участники дорожного движения, не оставайтесь безразличными, если вам известно, что водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом на телефонную линию 102", - добавили в ГАИ.-0-