ГАИ Могилева во время спецмероприятия "Фильтр" задержала 5 бесправников и одного пьяного водителя

23 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 23 ноября во время проведения спецмероприятия "Фильтр" задержаны 5 бесправников и 1 нетрезвый водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе областного ведомства.
"Сегодня с 6.30 до 10.00 сотрудники Госавтоинспекции на улицах Гришина и Королева провели специальное мероприятие "Фильтр", - рассказали в ГАИ. - За 3,5 часа выявлены различные нарушения ПДД, задержан один нетрезвый водитель, отстранено от управления транспортом 5 бесправников. Кроме того, доставлен в РОВД гражданин, находящийся в межгосударственном розыске".
По словам сотрудников ГАИ, мероприятие направлено на укрепление дисциплинированности участников дорожного движения, предупреждение ДТП, выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления.-0-