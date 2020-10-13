13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ просит граждан сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Столичная Госавтоинспекция продолжает фиксировать факты нарушения правил дорожного движения в части блокирования дороги как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. В очередной раз напоминаем, что подобное поведение может повлечь за собой не только ухудшение трафика и уменьшение скорости транспортного потока, но и чревато финансовыми потерями предприятий-перевозчиков, возникновением аварийных ситуаций, ДТП и, как следствие, травмированием участников дорожного движения", - рассказали в УГАИ.

К примеру, в Минске в этом месяце был зафиксирован случай наезда на подростка, который находился в живой цепочке и блокировал движение в районе станции метро "Пушкинская". Водитель скрылся с места ДТП, а парень с переломом ноги был госпитализирован.

ГАИ просит сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспортными средствами или гражданами, сопровождая информацию фото- или видеоматериалами, содержащими номера регистрационных знаков транспорта-нарушителя, а также изображением граждан для последующей идентификации и привлечения к установленной ответственности. Конфиденциальность гарантируется.-0-