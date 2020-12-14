14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ разыскивает свидетелей двух ДТП в Минском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
12 октября около 21.15 водитель автопоезда DAF XF на 9-м км автодороги Р80 Слобода - Паперня ехал со стороны деревни Слобода в направлении деревни Паперня. Вблизи деревни Раубичи он сбил велосипедиста, после чего оставил место ДТП и уехал в направлении Лиды Гродненской области.
15 ноября около 13.30 водитель Mercedes-Benz E220 двигалась по 2-му км автодороги "Подъезд к санаторию "Криница" от автодороги Минск - Молодечно - Нарочь со стороны деревни Семков Городок в направлении поселка Ждановичи. Она сбила трех малолетних пешеходов, которые пересекали дорогу справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому переходу.
Очевидцев этих ДТП или тех, кто располагает сведениями о произошедшем, просят обратиться по телефону (8017) 219-04-22.-0-