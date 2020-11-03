ГАИ разыскивает свидетелей наезда на пешехода в Минском районе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ разыскивает свидетелей ДТП с наездом на пешехода в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"31 октября около 19.05 на 1-м км автодороги Боровляны - Дубовляны - Королев Стан водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на жительницу Минского района 1996 года рождения. Женщина двигалась по проезжей части в направлении деревни Большевик. В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов, сообщить по телефонам: 8 (017) 229-04-44 либо на телефонную линию 102.-0-